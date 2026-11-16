Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sudenaz Yiğit (20), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Yiğit için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu törende Yiğit'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaza, önceki gün Karacabey'de meydana geldi. Murathan M.A.'nın (25) kullandığı 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkan Zafer A. yönetimindeki 45 BAB 682 plakalı TIR'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Sudenaz Yiğit, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.