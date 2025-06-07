Konya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki motosikletli kurye Muhammet Yasin Su’nun cenazesi, Tekke Mezarlığı’nda düzenlenen törenle defnedildi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Su’nun, okul harçlığını çıkarmak için kuryelik yaptığı öğrenildi.
Aynı kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Topak, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Topak’ın, “Taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Muhammet Yasin Su’nun daha önce babasını ve bir kardeşini kaybettiği, dört kardeşten biri olduğu belirtildi. Ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenazede büyük üzüntü yaşandı.