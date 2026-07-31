Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar-Narlı kara yolunda sabah saat 09.00 sıralarında ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Nazlıcan Çelikkaya idaresindeki 16 BJY 058 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki 10 APJ 438 plakalı vidanjörün altına girdi.

EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücü Nazlıcan Çelikkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çelikkaya'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, vidanjör sürücüsü Ufuk Y. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

MOTOSİKLETİ STAJ İÇİN YENİ ALMIŞTI

Gönen ilçesinde ikamet eden Çelikkaya’nın, Erdek Ocaklar Mahallesi’ndeki bir otelde yaz dönemi stajını yaptığı ve işe gidip gelmesini kolaylaştırmak amacıyla motosikleti kısa süre önce satın aldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Nazlıcan Çelikkaya’nın ikindi namazını müteakip Bandırma Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.