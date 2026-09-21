Bartın'ın Amasra ilçesinde 17 Eylül günü meydana gelen ve müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un hayatını kaybettiği elim kazadan bir acı haber daha geldi.

TÜNEL ÇIKIŞINDA İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Kaza, Bartın-Amasra yolu Amasra Tüneli çıkışında yaşandı. Bartın’dan Amasra yönüne seyreden H.Ç.K. (73) idaresindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kenardaki istinat duvarına çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt (35) ve 3 aylık torunu Umay Melek Kocakurt'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

MÜZİK ÖĞRETMENİ ANNE KURTARILAMAMIŞTI

Yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müzik öğretmeni olduğu öğrenilen Cansu Kocakurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 aylık Umay bebek ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.

UMAY BEBEK DÖRT GÜN DİRENEBİLDİ

Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden minik Umay Melek Kocakurt, bugün doktorların müdahalesine rağmen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Minik Umay'ın cenazesinin, Karabük'te hayatını kaybeden annesi Cansu Kocakurt'un yanına defnedileceği öğrenildi. Sürücü H.Ç.K.'nin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.