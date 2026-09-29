İstanbul Eyüpsultan’a bağlı Çiçek Suyu Caddesi’nde akşam saat 20.15 sıralarında trafikte benzerine az rastlanır bir olay yaşandı.

ÖNCE ANLAŞIP HELALLEŞTİLER

Caddede seyir halinde olan iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hafif maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler, yol kenarında konuşarak aralarında uzlaştı ve herhangi bir tutanak tutmadan yollarına devam etti.

IŞIKLARDA GERİ VİTESE TAKIP YENİDEN ÇARPTI

Olay yerinden ayrılan her iki araç, sadece birkaç metre ileride bulunan trafik ışıklarında kırmızı ışığın yanmasıyla durdu. Bu sırada öndeki otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple aracını aniden geri vitese takarak arkasında bekleyen otomobile hızla çarptı.

Az önce uzlaştığı sürücünün yeniden kendisine çarpmasıyla şaşkınlık yaşayan arkadaki otomobil sürücüsü, öfkeyle aracından indi. Öndeki aracın yanına koşan sürücü ile diğer sürücü arasında sert bir kavga başladı.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Sürücüler arasındaki arbede, çevredeki vatandaşların ve diğer sürücülerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Yaşanan sıra dışı anlar ise arkadan gelen bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.