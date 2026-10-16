Bartın'ın Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında 28 Eylül'de meydana gelen kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul (23), tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetti. Yurdakul'un ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi.
Bartın'dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü de TIR'a çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybetti, araçtaki 11 yolcu yaralandı. Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Ağır yaralanan ve kazadan 17 gün sonra yaşamını yitiren Yurdakul'un cenazesi morga kaldırıldı.