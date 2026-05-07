Adana’da 25 Nisan gecesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye–Adana istikametinde meydana gelen kazada, Oğulcan Güneyer’in (25) kullandığı 01 F 3875 plakalı minibüs, önünde seyreden Adil Çelik yönetimindeki 42 APT 32 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından sürücü Güneyer, araçta bulunan arkadaşları Efehan Bolcal (22), Berke Aksoy (23) ve Muzaffer Yanıkkollu ile birlikte durmadan Adana yönüne devam etti. Bir dinlenme tesisinde jandarmayla karşılaşan Güneyer, kaza yaptıklarını ve Yanıkkollu’nun yaralı olduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma eşliğinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidildi.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Muzaffer Yanıkkollu tedavi altına alınırken, Oğulcan Güneyer’in 2,72 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Efehan Bolcal ve Berke Aksoy ise hastaneden ayrıldı. Güneyer, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken minibüs yediemin otoparkına çekildi. Yanıkkollu ise yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 28 Nisan’da yaşamını yitirdi.

OTOPSİDE DARP İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside Muzaffer Yanıkkollu’nun vücudunda darp izlerine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın oluş şekli ve aracın hasar durumunu değerlendirerek ölümün kaza kaynaklı olma ihtimalinin düşük olduğunu belirledi. Ayrıca araçta bulunan diğer iki kişinin yaralanmaması da şüpheleri artırdı. Minibüsteki kamera kayıt cihazının kablosunun kesilerek söküldüğü de tespit edildi.

İHALE KAVGASI VE HUSUMET

Jandarmanın yürüttüğü soruşturmada, kazadan yaklaşık bir ay önce Ayas Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin taşıma ihalesi nedeniyle Yanıkkollu ile Güneyer arasında kavga yaşandığı ve taraflar arasında husumet bulunduğu ortaya çıkarıldı. Tarafların daha önce birbirinden şikayetçi olmadığı, yeniden karşılaşmak için buluşmuş olabilecekleri değerlendirildi.

KAÇIŞ VE OPERASYON

Şüpheliler hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasının ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Berke Aksoy’un 30 Nisan’da Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a uçtuğu, Gürcistan’a kaçmak için bilet aldığı belirlendi ve İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Oğulcan Güneyer Adana’da, Efehan Bolcal ise Kayseri’de gözaltına alındı.

GÜNEYER’İN SAVUNMASI VE İTİRAFI

İfadesinde suçlamaları reddeden Güneyer, alkol almak için buluştuklarını, Yanıkkollu’nun kazada başını çarparak yaralandığını öne sürdü. Ancak evinde yapılan aramada kan izlerine rastlanması ve şüpheli bulgular üzerine olayı itiraf etti.

Güneyer ifadesinde, arkadaşlarıyla birlikte Yanıkkollu’yu darbetme kararı aldıklarını, araç içinde Efehan Bolcal ve Berke Aksoy’un Yanıkkollu’ya vurduğunu, kendisinin aracı kullandığını ve daha sonra direksiyona geçerek hastaneye gittiklerini söyledi. Ayrıca minibüsteki kamera kayıt cihazının sökülerek alındığını da kabul etti.

TUTUKLANDILAR

Oğulcan Güneyer, Efehan Bolcal ve Berke Aksoy, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.