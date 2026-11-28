Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çağırdığı komşusunun direksiyonda olduğunu öne süren M.Ö.'nün sürücü olduğu belirlendi. Kontrolde 0.94 promil alkollü çıkan M.Ö.'ye 25 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 38 LE 258 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı.

Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, daha sonra komşusunu olay yerine çağırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

“BEN KOMŞUSUYUM YARDIMA GELDİM”

Polise aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden M.Ö., “Arabanın şoförü oydu. Neden üfleyeceğim ki ben? Arabanın şoförünün o olmadığını bana göster” dedi.

Komşusu M.K. ise “Sürücüyüm demedim ben. Komşusuyum. Gelince benim üzerime attı. Ben komşusuyum yardıma geldim. Kamera kaydı var” diye konuştu.