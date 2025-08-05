İddiaya göre, Mayıs ayında Kazakistan’a giden Burak Özçivit, bir çocuğun yürüme törenine özel olarak davet edildi. Törende yalnızca kurdele kesmesi karşılığında 200 bin dolar ücret aldığı öne sürülen Özçivit’in bu görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Henüz konuyla ilgili oyuncudan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları bu ücretin abartılı olduğunu savunurken, bazıları da Özçivit’in uluslararası popülaritesinin bu ilgiyi hak ettiğini belirtiyor.

Diziden Neden Ayrıldı? 4 Milyon TL Krizi mi?

Burak Özçivit’in Kuruluş Osman’dan ayrılışının ardında ise bölüm başına 4 milyon TL'lik ücret talebinin yapımcı tarafından kabul edilmemesi olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaların ardından oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımı dikkat çekti.

Özçivit paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikâyelerde görüşmek üzere…”