Belce Örü Erçin

Yüksek enflasyon ve adil olmayan emeklilik sistemi nedeniyle temmuz zammı sefalet çağrısına dönüştü. Temmuzda kök aylıklara yüzde 17.7 zam yapıldı, meclis düzenlemesiyle en düşük aylık ise 23 bin 552 liraya yükseltildi. Cumhunbaşkanı Tayyip Erdoğan, ise 29 Temmuz’da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: “Çiftçilerimiz kadar turizmcilerimiz de kazanacak. Yatırımcı, ihracatçı kadar ev hanımı, emekli de kazanacak.” Oysa doğrudan maaşlara değil kök aylıklara yapılan zamlar 12.5 milyon emekliyi sefalete sürükledi. Uzmanların tahminine göre en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 5.5 milyona dayandı. En düşük aylığa komşu ücret alan ise 7 milyon kişi daha var. Öte yandan temmuz ayı verilerine göre açlık sınırı 36 bin 940 lira seviyesine yükselmiş durumda. Dolayısıyla emeklinin aldığı zam kuşa döndü.

SGK GELİRİ AZALACAK

SGK Uzmanı Mert Nayır, emekli aylıklarının tabanda sıkıştığını belirterek şöyle konuştu: “En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira, 25 bin lira aylık alan da yaklaşık 7 milyon kişi var. Böyle giderse emekli çalışmaya devam edecek, genç işsizlik daha da artacak, emekli de genç de kayıt dışı çalışacak, emekli aylığına pek bir etkisi olmadığından sigorta primleri işveren tarafından düşük gösterilecek ve nihayetinde SGK geliri azalacak.”

Sistemin böyle devam etmesinin zor olduğunu belirten SGK Uzmanı İsmail Sevinç ise şunları söyledi: “En düşük emekli aylığı alan sayısında kesinlikle genişleme var. Böyle giderse kısa sürede 17 milyon emeklinin yarısı en düşük seviyeden emekli aylığı alacak. Bu aylık artışları yapılırken seyyanen zam yapılmalı ki aradaki fark korunsun. Herkes ödediği primin karşılığını alsın. Böyle olunca herkes primini asgari ücretten ödeme eğilimine giriyor. Hatta primini asgari ücretin iki katı ödeyen kişi bile nihayetinde asgari ücret alıyor.”

En düşük aylıkları resmi kurumlar açıklamıyor

Sadece eski emekli aylıkları değil yeni emekli olanların da maaşlarının tabanda sıkışmaya başladığını söyleyen SGK Uzmanı ise Emin Yılmaz, en düşük emekli aylığı alan kişi sayının en son AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından 9 Ocak’ta 4 milyon 11 bin 700 kişi olarak telaffuz edildiğini fakat şu anda bu sayının 5.5 milyona dayanmış olmasının akla yatkın olduğunu belirtti. Yılmaz ayrıca en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının resmi kurumlar tarafından açıklanmadığını ifade etti.