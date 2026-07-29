"Var Mısın Yok Musun"un son bölümüne Kahramanmaraşlı 22 yaşındaki Altan Akbaş damga vurdu. Yarışmada kazanacağı ödülle kendi giyim markasını kurmayı planladığını söyleyen Akbaş, yüksek ikramiyeleri elemesine rağmen yarışmaya devam etti. Genç yarışmacı, altıncı turda gelen 225 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan bu ödülle ayrıldı.

BİR SAKATLIK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kahramanmaraş'tan yarışmaya katılan 22 yaşındaki Akbaş, kazanacağı parayla kendi giyim markasını kurmak istediğini anlattı. Bir dönem profesyonel basketbolcu olmayı hedeflediğini ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kaldığını söyleyen genç yarışmacı, kariyerine modellik yaparak devam ettiğini ifade etti.

BÜYÜK ÖDÜLLERİ KAYBETTİ

Yarışmaya 14 numaralı kutuyla başlayan Altan Akbaş, ilk turlarda 2 milyon TL, 3 milyon TL ve iki adet 5 milyon TL'lik büyük ödülü elemesine rağmen moralini bozmadı. Yarışma boyunca stüdyoda kendisine destek veren kardeşiyle yaşadığı eğlenceli diyaloglar da izleyicilerin beğenisini topladı. Kardeşinin yaptığı İhsan taklidi ise hem Esra Erol'u hem de stüdyodakileri güldürdü.

BANKANIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Yarışmanın altıncı turunda bankadan gelen 225 bin TL'lik teklifi değerlendiren Altan Akbaş, riske girmemeyi tercih ederek teklifi kabul etti. Yarışmanın sonunda açılan kendi kutusundan ise 10 bin TL çıkınca, aldığı kararın doğru olduğu ortaya çıktı.

225 bin TL ödülle yarışmaya veda eden Altan Akbaş, hedefi olan kendi giyim markasını kurma hayaline bir adım daha yaklaşmış oldu.