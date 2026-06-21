ABD-İran savaşı 14 maddelik anlaşmayla şimdilik sona erdi. Ancak son 3 aylık dönemde Türkiye’den çıkan yabancı yatırımcı fazla riskli gördüğü Türkiye’ye geri dönmüyor. Türkiye’deki carry trade yatırımlarından ve yüksek faizden dünyanın parasını kazanan yabancı yatırımcılar, 28 Şubat’ta Orta Doğu’da başlayan savaşın ardından sattıkları Türk varlıklarının yalnızca 3’te 1’ini geri aldı.

İspanya merkezli banka BBVA’nın ‘Türkiye ekonomik görünümü’ raporuna göre mart ayında küresel risklerden ötürü Türkiye’den çıkan yabancılar, CHP’ye mutlak butlan atanması gibi iç siyasi gelişmelerden ötürü geri dönmeye çekiniyor. BBVA’nın hesaplamasına göre Orta Doğu’daki savaşın ardından yabancılar, finansal piyasalarda 35 milyar dolara varan Türk varlığı satmıştı.

REZERV KAYBI 60 MİLYAR DOLAR

Aradan geçen 3 aylık dönemde yabancılar, yalnızca 10 milyar dolarlık Türk varlığını geri aldı. Böylece finansal piyasalardaki yabancı yatırımı 3 ayda net 25 milyar dolar azaldı. Yabancıların carry trade yatırımlarının büyüklüğü şubat ayının sonunda 35 milyar dolara ulaşırken, 5 Haziran’da 23.2 milyar dolara kadar geriledi. Yurt içindeki yatırımcıları ve bankaları da eklediğimizde toplam carry trade yatırımları 3 ayda 59 milyar dolardan 40 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yabancıların devlet tahvillerindeki yatırımları 21 milyar dolardan 13 milyar dolara, Türk hisselerindeki yatırımları da 42 milyar dolardan 40 milyar dolara indi. BBVA, martta 60 milyar dolarlık rezerv satan Merkez Bankası’nın, CHP’ye mutlak butlan atanmasının etkisiyle döviz kaybının bir kısmını geri alabildiğini raporladı.

Düşük büyüme, yüksek enflasyon

Yabancılar, Türkiye ekonomisi için bu yılın da düşük büyüme, yüksek enflasyon ve artan faiz harcamalarının gölgesinde tamamlanacağını öngörüyor. TCMB’nin yüzde 26’lık tahminine rağmen BBVA, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 olmasını bekliyor. Tahminlere göre, manşet işsizlik oranı 0.2 puan artarak yüzde 8.6’ya çıkarken büyüme oranı da yüzde 3.6’dan yüzde 3’e inebilir. Raporda, TCMB’nin bu yıl faiz indirimi yapamayabileceği ve yüksek faiz harcamalarının bütçeye yük olmayı sürdüreceği vurgulandı.