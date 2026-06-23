Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan geleneksel zeytinyağı sabunu üretimi, günümüzde de ilk günkü doğallığı ve ihtişamıyla sürdürülüyor. Teknolojik gelişmelere meydan okuyan ve tamamen insan gücüne dayalı olan bu yöntemle, her yıl milyonlarca kalıp doğal sabun üretilerek hem yurt içine hem de dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor.

Son yıllarda sağlıklı yaşam ve doğal temizlik ürünlerine olan eğilimin artmasıyla birlikte, bu sabunlara olan talep de adeta rekor seviyeye ulaştı.

İşte ham zeytinyağının sabun kalıplarına dönüşerek evlerimize gelene kadar geçtiği meşakkatli aşamalar...

BÜYÜK KAZANLARDAN GENİŞ ZEMİNLERE

Geleneksel sabun üretiminin ilk aşaması, devasa kazanlarda başlıyor. Başta zeytinyağı olmak üzere, defne yağı ve çeşitli bitkisel yağlar, sabunlaşmayı sağlayan karışımlarla bir araya getirilerek yüksek ısıda günlerce kaynatılıyor. İdeal kıvama ulaşan sıvı ve sıcak sabun kütlesi, daha sonra üretimin yapılacağı tesisin geniş zeminlerine dökülüyor. Burada devreye giren usta zanaatkarlar, uzun saplı ahşap malalar yardımıyla sıcak sıvıyı zemine eşit bir şekilde yayarak pürüzsüz bir tabaka elde ediyor. Sabun, bu geniş alanda ilk soğuma ve donma sürecine bırakılıyor.

KOL GÜCÜYLE YAPILAN HASSAS KESİM

Zemine serilen sabun tabakası yarı sert bir kıvama geldiğinde, sabunun kesim aşamasına geçiliyor. Bu aşama tamamen bir ekip çalışması ve yoğun fiziksel güç gerektiriyor. İşçiler, ön tarafına kesici teller yerleştirilmiş özel ahşap kızakları ve halatları kullanarak sabun tabakasını boydan boya çekiyor. Bir grup işçi halatlarla kızağı çekerken, diğer ustalar da düzgün hatlar oluşturabilmek için kılavuzluk ediyor. Büyük bir senkronizasyonla yapılan bu işlem sayesinde sabun tabakası mükemmel şeritler halinde dilimleniyor.

HER SABUNA GELENEKSEL MÜHÜR

Şeritler halinde kesilen sabunlar, enlemesine de kesilerek kare kalıplar haline getiriliyor. Sabunun kurumasından önce yapılan en önemli işlemlerden biri de mühürleme aşamasıdır. Ustalar, zemin üzerinde dizili olan binlerce sabun kalıbının üzerine tek tek eğilerek, ellerindeki ahşap mühürleri ve tokmakları kullanıyor. Yoğun bir el emeğiyle her bir kalıbın üzerine basılan bu mühürler, sabunun geleneksel kalitesini koruyor.

GEOMETRİK KULELERDE 6 AY SÜRÜYOR

Mühürleme işlemi tamamlanan ve tamamen dilimlenen sabunlar, zeminden tek tek elle toplanıyor. Toplanan sabun kalıpları, hava sirkülasyonunu sağlayacak ve sabunların eşit şekilde kurumasını mümkün kılacak biçimde, adeta birer mimari yapıyı andıran yüksek geometrik kuleler (kubbeler) şeklinde üst üste diziliyor. Gerçek ve kaliteli bir sabunun ortaya çıkması için bu kulelerde tam 6 ay boyunca sabırla beklemesi gerekiyor. Yarım yıl süren bu doğal kuruma sürecinin ardından sabunlar sertleşiyor, kalitesi tescilleniyor ve paketlemeye hazır hale geliyor.

DOĞALLIĞA VE HİJYENE OLAN İLGİ REKOR SEVİYEDE

Kimyasal katkı maddesi içermeyen ve %100 bitkisel yağlardan üretilen geleneksel sabunlar, özellikle küresel sağlık krizleri ve artan hijyen bilinciyle birlikte yeniden odak noktası haline geldi.

Tüketicilerin sıvı ve kimyasal sabunlar yerine cilde dost, koruyucu özellikleri yüksek olan geleneksel kalıp sabunları tercih etmesi, tarihi sabunhanelerdeki üretimi artırdı. Uzmanlar, zeytinyağlı sabunun hem cilt sağlığı hem de doğal temizlik açısından en güvenilir alternatiflerden biri olduğunu belirtirken, bu asırlık zanaatın dünyadaki pazar payı da her geçen gün büyümeye devam ediyor.