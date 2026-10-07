İspanyol futbolcu Pedro, 18 sezon profesyonel futbol oynadıktan sonra kariyerine nokta koyduğunu duyurdu. 39 yaşındaki futbolcu, Barcelona altyapısında yetişerek A takıma yükseldi ve uzun yıllar Katalan ekibinin formasını giydi.

Barcelona'nın ardından Chelsea, Roma ve Lazio formalarını da terleten Pedro, kariyerinde sayısız kupa kazandı. 39 yaşındaki oyuncu, bir futbolcunun kazanabileceği tüm kupaları kazanma başarısını gösterdi.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Pedro, Barcelona ile 3 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 5 LaLiga, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 3 İspanya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası kazandı. Chelsea'de ise Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu unvanlarını elde etti.

794 MAÇ, 197 GOL

Kariyeri boyunca 794 kulüp maçına çıkan Pedro, 197 gol atıp 113 asist yaptı. Milli takımda ise 65 maçta forma giyen İspanyol efsane, 17 gol kaydetti.