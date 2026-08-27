Çin’in Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesindeki Wangu altın sahasında jeologlar tarafından yüksek tenörlü yeni altın damarları tespit edildi. Daily Galaxy'nin haberine göre, yürütülen arama çalışmalarında sondaj karotlarından alınan bazı kaya örneklerinde ton başına 138 grama varan altın içeriği belirlendi.

Sektör standartlarına göre karlı altın madenlerinde cevher tenörü ton başına 1 ila 3 gram arasında değişirken, büyük ölçekli yataklarda bu oran ton başına 10 gram ve üzeri olarak değerlendiriliyor.

83 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE OLDUĞU SÖYLENİYOR

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu tarafından Kasım 2024’te yapılan açıklamada, Wangu sahasının alt kesimlerinde 3.000 metre derinliğe kadar uzanan 40 ayrı altın damarının haritalandırıldığı ve toplam rezerv beklentisinin 1.000 tonu aştığı bildirildi. Haritalanan ilk 300 tonluk kısmın piyasa değerinin yaklaşık 83 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Arama uzmanı Chen Zhulin, 2.000 metre derinlikten alınan numunelerde gözle görülebilir altın parçacıklarına rastlandığını ve 65 kilometreyi aşan sondaj çalışmalarıyla bölgedeki arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydetti.

KÜRESEL ALTIN PİYASASI KONUMU GÜÇLENEBİLİR

Uzmanlar, söz konusu rezervin doğrulanması halinde Çin'in yerli altın stoklarının artacağını, dış tedarikçilere bağımlılığın azalacağını ve ülkenin küresel altın piyasasındaki konumunun güçleneceğini belirtti.