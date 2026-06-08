Kaza, dün Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hafif şekilde hasar meydana oluştu. Kazanın ardından araçlarından inen 2 kişi, kazaya neden olmakla suçladıkları en arkadaki otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi. Otomobile yumruk atan kişiler, sürücünün araçtan inmesini istedi. Ancak sürücü aracından çıkmadı. Öfkeli kişilerin tepkisi bir süre daha devam etti. SALDIRININ HEDEFİ OLAN SÜRÜCÜ UZAKLAŞTI Kaza nedeniyle sokakta trafik oluştu. Sürücüler, kaza tespit tutanağı düzenlemek için araçlarını yol kenarına çekmeye hazırlanırken, yumruk atılan otomobilin sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan gerginlik, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.