Bursa’nın Gemlik ilçesinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında büyük bir facia yaşandı. İlk kazaya müdahale etmek ve yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşların arasına arkadan gelen başka bir otomobil daldı; olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Feci kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa istikameti Gemlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil, savrularak refüje çarptı.

YARDIMA KOŞANLARIN ARASINA DALDI

Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarını emniyet şeridine çekerek kaza yapan otomobildeki vatandaşlara yardım etmek için olay yerine koştu. Tam bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 58 ADC 704 plakalı bir başka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hem kaza yapan araca hem de yardıma gelen vatandaşlara hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurda yığınına dönerken, çevre adeta savaş alanına döndü.

30 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, ilk kazaya karışan 41 AEE 729 plakalı otomobilde bulunan 30 yaşındaki Mecit Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK BİR SÜRE DURMA NOKTASINA GELDİ

Feci kaza nedeniyle otoyolun Bursa yönünde trafik akışı uzun süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen araçların çekiciler yardımıyla kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve tahkikat başlattı.