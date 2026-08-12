Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretle tescillenen özel ürünlerinden biri olan Bayramiç beyazı, Kazdağları’nın kuzey yamaçlarında bulunan mikroklima özelliğine sahip bölgelerde yetiştiriliyor. Kendine özgü aroması, kokusu ve tüysüz yapısıyla diğer nektarin çeşitlerinden ayrılan ürün, erkenci, orta ve geç dönem olmak üzere üç farklı süreçte hasat ediliyor.

BU YIL 10 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Bayramiç genelinde yaklaşık 7 bin dekar alanda üretimi yapılan Bayramiç beyazında bu sezon yaklaşık 10 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor. İlkbaharda çiçeklenme dönemine denk gelen yağışlar nedeniyle rekoltede bir miktar düşüş yaşansa da üreticiler sezonun genel görünümünden memnun.

KİLOSU TARLADA 60 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ürünün fiyatları da üreticiyi sevindirdi. Kalitesine göre Bayramiç beyazı tarlada kilogram başına 50 ila 60 lira arasında alıcı buluyor. Sezonun ilk günlerinde hasat edilen erkenci ürünlerde ise kilogram fiyatının 100 liraya kadar yükseldiği belirtildi.

HASATTA SON 15 GÜNE GİRİLDİ

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, değişken iklim koşullarına rağmen ürünün pazardaki değerini koruduğunu belirterek, Bayramiç beyazının üretici açısından ekonomik olarak tatmin edici bir sezon geçirdiğini ifade etti. İlçede yoğun şekilde devam eden hasadın yaklaşık 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

BAŞKA YERDE AYNI AROMAYI YAKALAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Üreticiler ise Bayramiç beyazının en önemli özelliğinin yetiştiği bölgenin doğal koşullarından kaynaklanan kendine has aroması olduğunu söylüyor. Üretici Ersin Karaca, ürünün başka bölgelerde yetiştirilse dahi Bayramiç’teki aromayı vermediğini vurguladı.

Bölgedeki üreticiler, ürünün marka değerini daha da artırmak amacıyla modern boylama makinelerinden yararlanırken, kaliteli ve standartlara uygun üretim çalışmalarına da ağırlık veriyor.