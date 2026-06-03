Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nin önündeki meydanda yürütülen arkeolojik kazılarda, kentin köklü tarihine ışık tutan yeni bulgulara ulaşıldı. CBS News’in aktardığı bilgilere göre, alanda İmparator Konstantin figürlü 4. yüzyıl Roma sikkesi ile iç kısmında henüz çözülemeyen semboller barındıran Orta Çağ seramik parçaları bulundu.

Kazı başkanı arkeolog Camille Colonna, katedralin inşasına başlandığı 1163 yılında bu meydanın tek bir sokakla bölünen evlerden oluştuğunu belirtti. Colonna, mevcut katmanın altında 6. ila 10. yüzyıllara ait Merovenj ve Karolenj tahıl ambarlarının, daha alt katmanlarda ise 4. ve 5. yüzyıllara ait yoğun nüfuslu bir Roma mahallesinin kalıntıları olduğunu ifade etti.

ÇÖPTEN TEK PARÇA HALİNDE SÜRAHİ VE FİNCANLAR ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, çöpe atılan alanlardan tek parça halinde sürahi ve fincanlar çıkarıldı. Arkeologlar, üzerindeki siyah katman nedeniyle ilk etapta diske benzeyen sikkeleri röntgen ışınlarıyla inceleyerek, bunların MS 300'lü yılların başında hüküm süren Roma İmparatoru Konstantin’e ait olduğunu tespit etti. Uzmanlar, bölgedeki en eski ve en az araştırılmış dönemi temsil etmesi sebebiyle özellikle Roma dönemi buluntularının tarihi önemine dikkat çekiyor.