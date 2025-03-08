Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İlimtepe Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanında gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, gazın açığa çıkmasının ardından işçilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve doğal gaz dağıtım şirketlerine bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi.
Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, işçiler güvenli bir alana uzaklaştırıldı. Doğal gaz hattının onarılması için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.