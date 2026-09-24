İzmir’in Çiğli ilçesinde Küçük Çiğli Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıldır hizmet veren Adıbelli Tekel, ilk kez büyük ikramiyenin çıktığı bayilerden biri oldu. Talihli, 14 Eylül’de bayiden aldığı Elmas kartını kazıdıktan sonra büyük ikramiyeyi kazandığını fark etti.

Talihlinin kartı bayide kazımadığı, daha sonra başka bir bayide kontrol ettirdiği öğrenildi. Bayi sahibi Turan Adıbelli, yaşananları şöyle anlattı: “Hanımefendi 20 bin lira çıktığını zannediyor. Bayi 20 bin lira değil, 20 milyon lira olduğunu söylüyor. Kadın da çok sevinmiş. Biz de çok sevindik. İkramiyenin bayimizden alınan karta çıkmış olması bizim için mutluluk kaynağı"

Adıbelli, daha önce bayilerinden büyük ikramiye çıkmadığını belirterek yaşananların ardından müşterilerin ilgisinin arttığını söyledi.

“DUYAN GELİYOR”

Büyük ikramiyenin mahalleden çıkmasının ardından vatandaşların bayiye ilgisinin arttığını belirten Adıbelli, “ İnsanlardan güzel tepkiler geldi. O günden sonra işlerimiz arttı. İnsanlar ‘Bu paralar gerçekten veriliyor’ algısını benimsedi. Biz de mutluyuz. Duyan geliyor” dedi.

Adıbelli, 20 milyon TL kazandıran Elmas kartının pakete alınmasının da tesadüfen gerçekleştiğini anlattı. Haftalık sipariş sırasında farklı bir Kazı Kazan paketi yerine Elmas paketini tercih ettiklerini belirten Adıbelli, şöyle konuştu: "Haftada bir Kazı Kazan paketleri siparişi veriyoruz. O gün de paketlerimizi yazdırırken farklı bir Kazı Kazan kartı paket alacaktık. Onun yerine Elmas'ı yazdıralım dedik, büyük ikramiye Elmas'ın içinden çıktı. Şans, nasip. Mutluyuz. İnsanların sevincine ortak olduk. Güle güle, iyi günlerde kullansınlar."

MAHALLEDE HAYALLER DE KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Büyük ikramiyenin mahalleden çıkması, Kazı Kazan oynayan vatandaşların da dikkatini çekti. 22 yaşındaki Muhammet Atakan Aydıner, kendisinin de düzenli olarak Kazı Kazan oynadığını belirterek talihliye ilişkin şunları söyledi: “Kazı Kazan’ı 2-3 günde bir oynuyorum. Büyük ikramiyenin verildiği gün pazartesi günüydü. Ben de o gün çalışıyordum, Kazı Kazan oynamaya akşama doğru gelmiştim. Salı günü tekrar geldiğimde bayi 20 milyonun çıktığını söyledi. Hanımefendi sabah gelmiş, şansına kazımış. Kendisine hayırlısı olsun. 20 milyon lira bana çıksaydı kendime bir araba alırdım. Kalan parayla da ailemin isteklerini gerçekleştirirdim”

27 yaşındaki Musa Acar ise 20 milyon TL’lik ikramiyenin kendi mahallesinden çıkmasına şaşırdığını ifade etti. Acar “20 milyonluk ikramiyenin mahallemizden çıkmasına şaşırdım. Çünkü biz de Kazı Kazan oynuyoruz, bir de dükkanımın yanındaki bayide olması daha çok şaşırttı. Ben de bütçeme göre haftada 4-5 gün oynuyorum. Daha önce Kazı Kazan’dan 5 bin çıktı, daha fazla olmadı. İnşallah büyük ikramiye bize de çıkar” dedi.

Acar, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde yapacaklarını da “20 milyon bana çıksaydı bir ev ve araba alırdım. Bir de tatile çıkardım. çıkan kişiyi de tebrik ediyorum. Güle güle harcasın. İllaki bize de bir gün çıkacak” sözleriyle anlattı.