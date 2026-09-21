Romanya’nın Mureş bölgesindeki Cristești kasabasında 5 hektarlık alanda yürütülen kazılar, antik Dacia eyaletindeki bir Roma yerleşimine ait daha önce bilinmeyen mezarlık alanlarını ortaya çıkardı. İlk incelemelerde mezarlığa gömülenlerin önemli bölümünün çocuklardan oluştuğu belirlendi.

TOPLU MEZARDA YAKLAŞIK 20 ÇOCUĞUN KALINTISI BULUNDU

Arkeologlar, mezarlık alanının bir bölümünde yaklaşık 20 çocuğa ait iskelet kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit etti. Çocukların aynı bölgede yoğun şekilde gömülmesi üzerine araştırmacılar, yerleşimin ilk dönemlerinde salgın veya başka bir sağlık krizinin yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Sahadaki çalışmalar sırasında farklı özelliklere sahip yaklaşık 30 mezar ortaya çıkarıldı. Mezarlarda hem gömme hem de yakma uygulamalarına rastlanması, bölgede farklı defin geleneklerinin uygulandığını gösterdi.

MEZARLARDAN NELER ÇIKTI?

Mezar çukurlarında seramik kaplar, cam parçaları, yağ lambaları, mücevherler ve sikkeler bulundu. Alanın tarihlendirilmesinde öne çıkan buluntulardan biri, yaklaşık MS 141 yılında basılan ve Roma İmparatoru Antoninus Pius’un eşi Yaşlı Faustina’nın tasvirini taşıyan sikke oldu. Mezarlığın yerleşim alanının dışında ve ana yolların yakınında bulunması da Roma dönemindeki yerleşim düzeniyle örtüştü. Dönemin uygulamalarında mezarlık alanları şehir ve yerleşimlerin dışında konumlandırılıyordu.

BÖLGEDE ROMA SÜVARİ BİRLİĞİ BULUNUYORDU

Mezarlığın kullanıldığı dönem, Ala I Gallorum et Bosporanorum Milliaria adlı yaklaşık 1000 kişilik Roma süvari birliğinin bölgedeki varlığıyla aynı döneme denk geliyor. Galya ve Bosporan Krallığı’ndan gelen askerlerden oluşan birlik Dacia’da görev yaparken, yakınındaki sivil yerleşim de zaman içerisinde çömlek üretiminin yapıldığı bir merkez haline geldi.

ÇOCUKLARIN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK Mİ?

Mezarlardan çıkarılan kalıntılar, beslenme ve hastalık belirtilerinin incelenmesi amacıyla Mureş İl Müzesi tarafından koruma altına alındı. Çocuklara ait kalıntılar üzerinde yapılacak incelemelerle dönemin demografik yapısı ve sağlık koşullarına ilişkin yeni verilere ulaşılması hedefleniyor. Kazı alanının tamamının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.