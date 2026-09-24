ORİJİNALİNDE VAR AMA… İstanbul’un simge yapılarından Haydarpaşa Garı’ndaki restorasyon 15 Ağustos 2024’te başladı. 1. Etap açılışı için verilen ilk tarih Eylül 2026’ydı. Ancak açılış 2027 yılına kaldı. Ertelemenin nedenini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Ersoy, Haydarpaşa binasının orijinal projelerinde yer alan kazıkların yok olduğunu söyledi. Çalışmalar için saha düzenlemeleri yapılıyor. ‘ZEMİNDE SIVILAŞMA VAR’ Ersoy, tarihi garın temelinde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200 kazığın yerinde olduğunu söyledi, “Teknik incelemeler, kazıkların zamanla yok olduğunu ortaya koydu” dedi. Zeminde sıvılaşma riski belirlendiğini aktaran Ersoy, yapıda oturma ve yana doğru hareket meydana gelebileceğinin tespit edildiğini kaydetti. Arkeopark alanında yeni kalıntılar ortaya çıkarıldı GÜZERGAH DA DEĞİŞİYOR Hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Ersoy, “İlk etabı 2027’de tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Arkeopark alanında ortaya çıkan yeni kalıntıların korunması amacıyla ziyaretçi güzergahına ilişkin projelerin de yenilendiğini bildirdi. Projede arkeoloji müzesi de yer alıyor.

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