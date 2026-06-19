Bu akşam saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek etkinlikte Karadeniz müziğini özgün yorumuyla birleştiren Koyuncu’nun sanatının, mücadele ruhunun ve insan sevgisinin yad edilecek. Konserde sanatçının bestelerinin yanı sıra kendi anlatımlarından, özel arşiv görüntülerinden ve hayatından unutulmaz kesitler de seyirciyle buluşacak.

Şevval Sam, Aydoğan Topal, Niyazi Koyuncu, Erdal Güney, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Peradi Ensemble, Selçuk Balcı, İlknur Yakupoğlu, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Erdal Bayrakoğlu ve Hopa Kent Orkestrası’nın sahne alacağı gecenin sunuculuğunu ise Seda Türkmen ve Berkay Ateş üstlenecek.