Karadeniz müziğinin hafızalara kazınan ismi, “Şair Ceketli Çocuk” olarak tanınan Kazım Koyuncu'nun yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor. Henüz 33 yaşındayken, 25 Haziran 2005 tarihinde hayatını kaybeden sanatçının hayatını konu alan “Kâzım” filmi için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA ÖZCAN ALPER OTURUYOR

Uzun yıllardır projeyi hayata geçirmek için çalışmalar yapan yönetmen Özcan Alper, daha önce verdiği röportajlarda böyle bir filmin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulamıştı. Alper, çok sevdiği ve örnek aldığı bir sanatçının hikâyesini anlatmanın kolay olmadığını belirterek, bu proje için doğru zamanın gelmesini beklediğini ifade etmişti.

KAZIM KOYUNCU'YU CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU CANLANDIRACAK

Merakla beklenen yapımda Kazım Koyuncu karakterine başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hayat verecek. Habere göre oyuncu, rolüne hazırlanmak için yoğun bir çalışma sürecine girdi.

ROL İÇİN ÖZEL HAZIRLIK SÜRECİ

Senaryosu Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper tarafından kaleme alınan film için hazırlıklarını sürdüren Cem Yiğit Üzümoğlu, sanatçının müzikal kimliğini yansıtabilmek adına şan dersleri almaya başladı. Oyuncu, bu kapsamda bir süredir Uğur Baburhan ile çalışıyor.

ÖZEL MAKYAJ TEKNİĞİYLE KAZIM KOYUNCU'YA BENZETİLECEK

Yapım ekibi, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun fiziksel olarak Kazım Koyuncu'ya daha fazla benzemesi için özel bir makyaj uygulaması kullanacak.

ÇEKİMLERİN YAZ AYLARINDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Oyuncu kadrosunun şekillenmeye devam ettiği filmin çekimlerinin yaz aylarında başlaması planlanıyor.