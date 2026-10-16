Usta sanatçı Kazım Koyuncu'nun, vefatından önce Volkan Konak'tan son isteği ortaya çıktı.

25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken hayatını kaybeden Koyuncu'nun, birlikte sahne aldığı müzisyen Selim Bölükbaşı'nı Konak'a emanet ettiği aktarıldı.

'BU ÇOCUĞA SAHİP ÇIK, YANINA AL'

Radyocu Altekin Erginel'in bir programda aktardığına göre Kazım Koyuncu, vefatından önce Volkan Konak'la görüşerek Selim Bölükbaşı'na destek olmasını istedi.

Koyuncu'nun Konak'a, "Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al" dediği ifade edildi.

Koyuncu'nun Selim Bölükbaşı'na da kendisinden sonra Volkan Konak'la çalışmasını tavsiye ettiği aktarıldı.

KONAK'IN EKİBİNE KATILDI

Kazım Koyuncu'nun 2005'teki vefatının ardından Volkan Konak, Selim Bölükbaşı'na birlikte çalışma teklifinde bulundu.

Selim Bölükbaşı, bu davetin ardından uzun yıllar Volkan Konak'la birlikte sahne aldı.

BÖLÜKBAŞI İKİ SANATÇIYI DA KAYBETTİ

Kazım Koyuncu'yla başlayan müzik yolculuğunda daha sonra Volkan Konak'la uzun yıllar çalışan Selim Bölükbaşı, Konak'ın vefatıyla birlikte birlikte sahne aldığı ikinci önemli ismi de kaybetti.

Daha sonra katıldığı bir etkinlikte iki sanatçıyla çalışma fırsatı bulduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini anlatan Bölükbaşı, her ikisini de erken kaybetmenin büyük acısını yaşadığını dile getirdi.