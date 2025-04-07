Karadeniz müziğinin efsane ismi Kazım Koyuncu'nun ölmeden önce “Kuzeyin Oğlu” lakaplı Volkan Konak'a yıllar önce bıraktığı vasiyette Selim Bölükbaşı'ya sahip çıkmasını istediği ortaya çıktı. Selim Bölükbaşı, Konak'ın vefatında sahnede olan ve ona son kez sarılan insan oldu.

Radyocu Altekin Erginel, Kazım Koyuncu’nun son isteğini yaptığı bir programda duyurdu. Altekin Erginel, Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a, "Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al." dediğini söyledi.

Selim Bölükbaşı, 20 yıldan fazladır beraber müzik yaptığı Volkan Konak'ı sahnede kaybetti, ona sarılan son insan oldu.

Selim Bölükbaşı Volkan Konak'ın ardından duygularını şöyle ifade etti:

"Bu paylaşımı yapmamak için çok uğraştım çünkü; yakıştıramadım. Fakat, yapmam gerektiği gerçeği buna müsaade etmedi. Söylenecekleri sığdırabilir miyim buraya? Tabi ki asla.

İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 km hızla duvara toslayıp paramparça olduğu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yığılmış kalp masajı yapılan halin arasında pinpon topu gidip gelişimin tarif edilemezliği, 20 senemizin içine sığan milyon tane anılarımın ağırlığı, cesaretinin bize verdiği gücün artık zayıflığı, bu ülkeye en çok lazım olan fikirlerinin eksilişi, öğrettiğin tecrübelendirdiğin ne varsa her şeyi, ağabeyliğini, desteklerinin artık olamayacak oluşunun hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak bir çok şeyin acısını hisseden ben…"