Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği Kazım: Yarım Kalan filminin ilk tanıtımı yayımlandı. Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan yapımda başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu üstleniyor. Oyuncunun sanatçıyı canlandırmak için geçirdiği hazırlık süreci ise filmin öne çıkan ayrıntıları arasında yer alıyor.

ROLÜ İÇİN 19 KİLO VERDİ

Rise of Empires: Ottoman dizisinde Fatih Sultan Mehmet karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Cem Yiğit Üzümoğlu, bu kez Kazım Koyuncu'ya hayat veriyor. Oyuncunun rolüne hazırlanırken 19 kilo verdiği belirtildi.

Üzümoğlu, karaktere hazırlanma sürecinde şan dersleri de aldı. Makyaj tasarımcısı Jekaterina Oertel ise oyuncunun yüz hatlarını Kazım Koyuncu'ya benzetmek amacıyla özel protez makyaj ve karakter tasarımı üzerinde çalıştı.

FİLMDE KAZIM KOYUNCU'NUN FARKLI DÖNEMLERİ ANLATILACAK

Filmin çekimleri İstanbul'un yanı sıra Hopa, Arhavi, Fındıklı ve 2 bin metreyi aşan Gito Yaylası'nda gerçekleştirildi. Sekiz haftalık çekim sürecinde sanatçının yaşamının farklı dönemleri beyaz perdeye taşındı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, çekimlerde farklı yaş dönemlerine ait sahneleri aynı gün içinde canlandırmanın zorluklarına da değinmişti.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA GELİYOR

Özcan Alper'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şifanur Gül, Serra Arıtürk ve İlker Sami Kılıç yer alıyor. Şevval Sam da yapımda konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan Kazım: Yarım Kalan filminin 1 Ocak 2027'de sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.