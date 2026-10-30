Küresel yeşil dönüşüm ve teknoloji üretiminde kritik rol oynayan gümüş arzına ilişkin sevindirici bir gelişme yaşandı.

Arjantin'in kuzeyindeki Salta bölgesinde yürütülen jeolojik saha çalışmalarında, yüzeye sıfır ila iki metre mesafede başlayan ve yüksek yoğunluğa sahip yeni bir gümüş mineralizasyon hattı tespit edildi. Bölgedeki mevcut rezerv sahalarından bağımsız, sığ derinlikte ikinci bir ana sistemin varlığını işaret eden bulgular, madencilik sektöründe operasyonların hızlandırılmasına yol açtı.

KAZMANIN ULAŞTIĞI İLK METRELERDE YÜKSEK VERİM

Jeoloji ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği sığ sondajlarda, yer kabuğunun ilk 50 metresinde dikkat çekici tenör oranları kayda geçti. Elde edilen ilk teknik sonuçlara göre:

Sıfır metre derinlikte: Toprak yüzeyinden itibaren ilk 17,5 metrelik kesitte ton başına 105 gram gümüş tespit edildi.

Yüzeyin hemen altında: 2 metreden başlayan bir diğer hatta, 22 metre boyunca ton başına 249 gramlık yoğunlaşma görüldü; aralıklı bazı damarlarda bu rakam 473 gram seviyelerine kadar tırmandı.

Daha önceki derinlik testleri: Sahadaki önceki çalışmalarda ise 7,5 metrelik lokal bir hatta ton başına yaklaşık 5 bin gram gibi uç seviyelerde rezerv varlığı belirlenmişti.

Yüzeye bu denli yakın cevherleşmeler, derin yeraltı tünelleri yerine açık ocak veya sığ kazı imkânı sunduğu için hem çıkarma maliyetini düşürmesi hem de üretime geçiş süresini kısaltması bakımından maden ekonomisinde "oyun değiştirici" kabul ediliyor.

SAHADA ARAMA TEMPOSU İKİYE KATLANDI

Tespit edilen zengin damarların sınırlarını ve geometrisini netleştirmek amacıyla bölgeye takviye sondaj kuleleri sevk edildi. Teknik heyetler, yüzeydeki bu zengin hat ile sahanın doğusunda yaklaşık 270 metre derinlikte saptanan diğer damarlar arasında yapısal bir yeraltı bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

İki yapının birbiriyle bağlantılı devasa bir havza olduğunun doğrulanması halinde, sahanın toplam rezerv sınıflandırmasının ciddi oranda yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE VE KÜRESEL SANAYİ NEDEN YAKINDAN İZLİYOR?

Keşif coğrafi olarak Güney Amerika'da gerçekleşse de, sonuçları doğrudan küresel sanayiyi ve emtia dengelerini etkileme potansiyeline sahip:

Güneş paneli ve yeşil teknoloji: Gümüş, güneş panellerinin (fotovoltaik hücreler) ve elektrikli araç iletkenlerinin vazgeçilmez hammaddesi konumunda. Son yıllarda fotovoltaik panel üretiminde bölgesel bir üs haline gelen Türkiye sanayisi açısından, dünyada çıkarılabilir gümüş arzının artması hammadde tedarik güvenliği ve maliyet kontrolü için kritik önemde.

Emtia fiyatları ve iç piyasa: Gümüş ihtiyacını büyük oranda ithalatla karşılayan Türkiye'de, uluslararası piyasalardaki ons fiyatı hareketleri yerel sanayi maliyetlerine doğrudan yansıyor. Ayrıca son dönemde altına alternatif bir yatırım aracı olarak fiziki gümüşe ve fonlara yönelen yerli yatırımcılar için de küresel arz cephesindeki bu tür genişlemeler orta-uzun vadeli fiyat beklentilerini şekillendiriyor.