Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.

DEĞİŞTİRİLMEDEN ÖNCE NASILDI?

Önceden, eğer bir mükellefin iade hakkı doğuran bir işlemi varsa ve KDV iadesi almak istiyorsa, en az 2 bin TL'lik KDV birikmiş olması gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sınır 10 bin TL’ye çıkarıldı.

Bu da daha küçük tutarlı KDV iadelerinin artık talep edilemeyeceği anlamına geliyor. Vergi mükellefleri, KDV iadesi alabilmek için en az 10 bin TL’lik bir iade hakkı doğuran işlem yapmış olmalı.