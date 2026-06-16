Şıh Ahmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kebapçıda bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.B. bıçakla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin iş yerine gelişleri ve kavga sonrası hızla mekândan uzaklaştıkları görülüyor.

İş yeri sahibi Vakıf Hayma ise olayın işletmeyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, “Bir grup yemek yiyordu. Daha sonra diğer grup daha geldi. Diğerlerini görünce kavga ettiler. Gruptan birisi kurusıkı tabanca ile 3 ya da 4 el ateş etti. Bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Olayın iş yerimiz ile bir alakası yoktur" ifadelerini kullandı.