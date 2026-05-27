Akdeniz'de her 10 ila 20 dakikada bir orta şiddette patlamaların meydana geldiği ve lav ile küllerin havaya fırlatıldığı Stromboli, bu sürekli parıltısı nedeniyle "Akdeniz'in deniz feneri" olarak adlandırılıyor. Toplam 12,6 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ve büyük bölümü volkanik dağlardan oluşan adanın güneybatısındaki Ginostra köyü sakinleri, aktif yanardağ faaliyetlerinin yanı sıra yerleşim alanlarını etkileyen kontrolsüz keçi popülasyonuyla mücadele ediyor.

DOĞAL AFETLER KEÇİLERİ YERLEŞİM YERLERİNE İNDİRDİ

Tarihsel olarak adanın yüksek kesimlerindeki bitki örtüsüyle beslenen yabani keçilerin yaşam alanları, son yıllarda meydana gelen doğal afetler nedeniyle büyük hasar gördü. 2022 yılında bölgede çıkan orman yangınlarında dağlık alanlardaki yeşil örtünün büyük kısmı yok olurken, 2024 yılında yaşanan sel felaketleri de mevcut bitki yapısına ek zarar verdi.

Besin kaynaklarının tükenmesi üzerine yiyecek arayışı için yamaçlardan aşağı inen yabani keçi sürüleri, Ginostra ve Stromboli kasabalarındaki yerleşim merkezlerine ulaştı. Altı aylık gebelik süresine sahip olan ve her batında üç yavruya kadar doğurabilen dişi keçilerin yüksek üreme hızı, popülasyonun kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bölgede keçi sürülerinin yanı sıra Sardinya ötleğeni, Cory yelkovan kuşu ve Aeolian duvar kertenkelesi gibi endemik yaban hayvanı türleri de koruma altında bulunuyor.

ADALARDA "KEÇİ SAHİPLENME" PROJELERİ BAŞLATILDI

Stromboli, keçi popülasyonundaki bu aşırı artıştan olumsuz etkilenen tek lokasyon değil. Yakın konumda bulunan Alicudi adasında yapılan resmi nüfus sayımı verilerinde, yabani keçi sayısının 100 kişilik insan nüfusunun altı katına ulaştığı tespit edilmişti.

Bu demografik dengesizliğin tarım alanlarına ve yerel altyapıya zarar vermesi üzerine, Alicudi Belediye Başkanlığı tarafından 2024 yılında resmi bir "keçi sahiplenme" projesi yürürlüğe konulmuştu. Stromboli'deki yerel idari birimlerin de benzer çevre ve nüfus kontrol tedbirlerini gündeme alabileceği bildiriliyor.