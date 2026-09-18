CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yeni "ihbar hattı" tartışmalara neden oldu.

TSP Ankara İl Örgütü, Keçiören Belediyesi tarafından kamusal alanlarda "alkol içen, uyuşturucu kullanan ve gayriahlaki işler yapan" kişilerin ihbar edilmesine yönelik uygulama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Örgüt, uyuşturucuyla mücadele gerekçesinin yurttaşların yaşam biçimlerini denetleyen ve kapsamı belirsiz bir "ahlak" anlayışını kamusal yetkiye dönüştürmenin aracı olamayacağını belirtti.

Açıklamada, "Belediyelerin görevi yurttaşların yaşam biçimlerini sınıflandırmak ve birbirlerini ihbar etmelerini teşvik etmek değildir. Yerel yönetimler herkes için eşit, özgür ve güvenli bir kamusal yaşamı sağlamakla yükümlüdür. Kamusal yetkinin ahlak bekçiliğine dönüştürülmesine karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.