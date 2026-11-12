Fransa’nın Olonzac kasabasında yaşayan Patrick ve Evelyne Sire çifti, İspanya gezisi dönüşünde Katalonya yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Çiftin karavan camını hafifçe aralık bırakmasını fırsat bilen meraklı kedileri Filou, dışarı süzülerek gözden kayboldu. Durumu Fransa sınırını geçtikten sonra fark eden ikili, vakit kaybetmeden mola yerine dönerek günlerce arama yaptı. Ancak sonuç alamayan ve kışın bastırmasıyla umudunu yitiren aile, minik dostlarının öldüğünü düşündü.

5 AY SONRA GELEN MUCİZEVİ TELEFON

Tam 5 ay sonra, 9 Ocak 2026’da ailenin dünyasını değiştiren o telefon geldi. Olonzac’ın hemen dışındaki Homps köyünde yaşayan Hélène isimli bir kadın, çifti arayarak "Aradığınız kedi bende olabilir" dedi. Bitkin ve donmak üzereyken bahçesine sığınan siyah-beyaz kediyi veterinere götüren Hélène, mikroçip taramasıyla kedinin Sire çiftine ait Filou olduğunu ortaya çıkardı.

KAYBOLAN KEDİ 2 ÜLKE DEĞİŞTİRDİ 250 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Müjdeli haberle komşu köye koşan Patrick, zayıflamış ama hayatta olan kedisini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Dondurucu kış şartlarında otoyolları, dağları ve iki ülke sınırını tek başına aşarak 250 kilometre yol kateden Filou, güçlü içgüdüsü ve mikroçipi sayesinde yeniden yuvasına kavuştu.