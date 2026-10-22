Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, tutuklu yargılandığı davada mahkeme tarafından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dosyada yer alan kurban olayı kapsamında her mağdur için verilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası ertelenirken, Özcan dolandırıcılık suçlamasından beraat etti.

Duruşmada serbest bırakılmayı talep eden Özcan, oğluna kız istemek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım. İsterse Öcalan’ı çıkarsınlar, isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım.”

"TOPLUMUN BİR KISMI BELKİ ANLAYAMAMIŞ"

Sözlerinin kamuoyunda tartışılmasının ardından açıklama yapan Özcan, kullandığı ifadelerin kinayeli olduğunu savundu.

Özcan, “Duruşmada anlattığım ‘kedi metaforu’nu toplumun bir kısmı belki anlayamamış. Allah akıl versin! ‘Benden beklenen, kedi gibi olmam.’ dedim” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Özcan, açıklamasının devamında eleştirilerini sürdürdü.

Özcan, “Kinayeli bir anlatım yapıyorsunuz, bir de kinayeyi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Sığınmacıseverler ile teröristler nasıl da atlamış! Size söz, bundan sonra ‘aptala anlatır gibi’ anlatacağım” dedi.