ABD'de Wıld Coast marka yaş kedi mamalarında kuş gribi virüsü tespit edildi. Bir kedinin ölümüne neden olmasından dolayı mamalar acilen geri çağrıldı. Yetkililer ise bu ürünle temas eden evcil hayvan sahiplerini kuş gribi belirtilerine karşı uyardı.

HAYVANLARINA MAMA VERENLER GÖZLEMLESİN!

FDA, kuş gribi bulaşmış mamaya dokunan kişilerin göz tahrişi, öksürük, ateş, nefes almada güçlük ve mide rahatsızlıkları gibi semptomlar yaşayabileceğini belirtti. Kedilerine mama veren sahiplerin de evcil hayvanlarını gözlemlemelerini istedi.

ACİLEN İMHA EDİN UYARISI YAPILDI

Wild Coast Raw kurucusu Tyler Duncan, aşırı tedbir amacıyla geri çağırma yaptıklarını ve bu ürünler alanların derhal imha etmelerini istedi. Ayrıca satın aldıkları ürünleri mağazalara getirenlere de para iadesi yapılacağını ekledi.

SADECE KUŞ GRİBİ VİRÜSÜ BARINDIRMIYOR

Uzmanlar, yaş kedi mamalarının sadece kuş gribi değil, E.coli ve salmonella gibi insanlara bulaşabilen mikroplar taşıyabileceği konusunda uyarıyor.