Gerçek adı Yusuf Aktaş olan şarkıcı Reynmen, evinde yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Ünlü rapçi, bir kediyi sevmek istediği sırada saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Reynmen, yaşadığı anları takipçileriyle paylaştı.
KANLI TİŞÖRTÜNÜ PAYLAŞTI
Kedinin saldırısı sonrası vücudunda çeşitli yaralar oluşan Reynmen, olayın ardından kanlı tişörtünü sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, saldırı sırasında büyük darbeler aldığını belirtti.
AŞI OLDU
Yaşadığı olay sonrası sağlık kontrolünden geçen Reynmen, olası risklere karşı tedbir amacıyla aşı yaptırdı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.