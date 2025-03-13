Isparta'nın Yedişehitler Mahallesi'nde tasmasıyla köpeğini gezdiren B.Y., önünde yürüyen kediyi tekmelediği anlarda cep telefonu ile kaydedilen görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar arasında büyük tepki topladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek, kediyi tekmeleyen kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda, kediyi tekmeleyen kişinin B.Y. olduğu belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan B.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.