Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesindeki bir cezaevinde yaşanan sıra dışı olay, sosyal medyada gündem oldu. Cezaevine uyuşturucu taşımak için kullanılan bir kedi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nin (FSIN) Nizhny Novgorod Bölge Müdürlüğü, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, cezaevi çevresinde şüpheli hareketler sergileyen bir kedinin durdurulduğunu duyurdu. Görevliler, hayvanın boynundaki ev yapımı kumaş tasmayı incelediklerinde içinde şüpheli maddeler bulunduğunu tespit etti.

FSIN açıklamasında, "Alışılmadık tüylü bir davetsiz misafir yakalandı. Üzerindeki ev yapımı kumaş tasmanın içinde bilinmeyen maddeler bulundu." ifadelerine yer verildi.

İlk incelemenin ardından olay yerine Foxy isimli narkotik arama köpeğiyle birlikte bir köpek eğitmeni sevk edildi. Yapılan analizlerde tasmanın içine gizlenen maddelerin uyuşturucu olduğu doğrulandı.

Yetkililer, kedinin mahkûmlara yasaklı madde ulaştırmak amacıyla cezaevine yönlendirildiğini değerlendirirken, ele geçirilen uyuşturucuya el konuldu. Veteriner kontrolünden geçirilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenince hayvan serbest bırakıldı.

Sosyal medyada viral oldu

Olayın görüntüleri kısa sürede Instagram ve X başta olmak üzere sosyal medya platformlarında milyonlarca kez paylaşıldı. Kullanıcılar, kedinin istemeden suçta kullanılmış olmasına dikkat çeken yorumlar yaptı.

Bir kullanıcı, "Bu kadar sevimli birinin uyuşturucu kuryeliği yapması gerçekten mümkün mü?" derken, bir diğeri ise "Bunu yapmaya ikna edilmesi için ödülünün somon ya da Wagyu bifteği olması gerekir. Asıl tutuklanan kim oldu?" ifadelerini kullandı.

Benzer olaylar daha önce de yaşandı

Kedilerin uyuşturucu taşımak amacıyla kullanıldığı ilk olay bu değil. 2025 yılında Kosta Rika'da da sırtına bağlanan paketlerle 236 gram esrar ve 69 gram eroin taşıyan bir kedi cezaevi yakınlarında yakalanmıştı.

AFP'ye konuşan Rus yetkililer ise son olayla ilgili, "Görevlilerin hızlı müdahalesi sayesinde kedi yakalandı ve uyuşturucu paketi mahkûma ulaşmadan önce ele geçirildi." açıklamasını yaptı.