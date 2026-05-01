Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği genelinde kedi ve köpeklerin refahını artırmayı hedefleyen kapsamlı düzenlemeyi kabul etti. Yeni kurallarla akraba çiftleşmesi yasaklanırken, mikroçip ve kayıt zorunluluğu da getirildi.

Avrupa Birliği, evcil hayvanların korunmasına yönelik en kapsamlı adımlarından birini attı. 720 üyeli Avrupa Parlamentosu’nda büyük çoğunlukla kabul edilen düzenleme, kedi ve köpeklerin çiftleşmesinden ticaretine kadar birçok alanda yeni standartlar getiriyor.

Yeni düzenlemeye göre kedi ve köpeklerde genetik riskleri artıran akraba çiftleşmeleri tamamen yasaklandı. Buna anne-oğul, baba-kız, dede-torun ile kardeş ve yarı kardeş eşleşmeleri de dahil edildi.

Artı33'de yer alan habere göre, bu kararın, doğuştan gelen hastalıkların ve genetik bozuklukların önüne geçilmesi amacıyla alındığı vurgulanıyor.

KAYIT SİSTEMİ ZORUNLU

AB ülkelerinde bulunan tüm kedi ve köpekler için mikroçip takılması ve ulusal veri tabanlarına kayıt yapılması zorunlu hale getirildi. Bu sistemle hayvanların kimlik bilgileri, yaşı ve menşei gibi veriler kayıt altına alınacak.

Yetiştiriciler, satıcılar ve hayvan barınaklarına uyum için 4 yıl süre tanınırken, evcil hayvan sahipleri için kademeli bir geçiş süreci uygulanacak.