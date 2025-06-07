Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir parkta bazı kedilerin işkence edilerek, kuyrukları kesilip bazılarının da karınlarının yarılarak öldürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Parkta ve park çevresinde bulunan kedilerin öldürüldüğünü ve kuyruklarının kesilerek işkence yapıldığını iddia eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Özellikle gece saatlerinde aydınlatmanın da yeterli olmadığı park ile ilgili konuşan vatandaşlar park içerisinde sürekli alkol alarak uygunsuz hareketlerde bulunan kişilerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Parktaki aydınlatmanın yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, güvenlik kamerası takılmasını ve uygunsuz davranışlarda bulunan kişilerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.