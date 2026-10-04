Tokat Veteriner Hekimler Odası tarafından hayvan sevgisi ve bakım bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kedi sahipleri, sevimli dostlarıyla birlikte podyuma çıktı.

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Kedi Güzellik Yarışması’nda yaklaşık 20 kedi, ‘En Bakımlı Kedi’ ve ‘En Süslü Kedi’ unvanları için yarıştı.

JÜRİDEN TİTİZ DEĞERLENDİRME

Yarışmada jüri üyeleri kedileri; tüylerinin bakımı, genel sağlık durumları ile süsleme ve kostüm özellikleri üzerinden değerlendirdi.

Renkli kostümleri ve birbirinden farklı süslemeleriyle podyuma çıkan kediler, etkinliğe katılan hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmanın sonunda Pamuk isimli kedi ‘En Süslü Kedi’, Duman isimli kedi ise ‘En Bakımlı Kedi’ seçildi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, etkinlikle hayvan sevgisine dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Biz de hayvanları koruma nedeniyle ‘Kedi Güzellik Yarışması’ düzenledik.

Yarışmaya 20’ye yakın kedi katıldı. Pamuk, en süslü kedi kategorisinde, Duman da en bakımlı kedi kategorisinde 1’inci oldu. Hayvansever vatandaşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.