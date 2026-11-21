Japonya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kızıl başlı orman güvercinleri, yürütülen koruma çalışmaları sayesinde yeniden çoğalmaya başladı.

Bir dönem doğada 80'den az bireyi kalan türün sayısı, yabanileşmiş kedilerin kontrol altına alınmasıyla birkaç yıl içinde yüzlerce kat arttı. Bilim insanları, bu hızlı toparlanmanın arkasında güvercinlerin sıra dışı genetik özelliklerinin de bulunabileceğini ortaya koydu.

Dünyada yalnızca Japonya'daki Ogasawara Adaları'nda doğal ortamında yaşayan kızıl başlı orman güvercinlerinin sayısı, ormanların tahrip edilmesi ve yabanileşmiş kedilerin avcılığı nedeniyle 2008 yılında kritik seviyeye geriledi. Doğada 80'den az bireyin kaldığı türü korumak amacıyla 2010 yılında Chichijima Adası'nda yabanileşmiş kedilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

KEDİLERİN SAYISI AZALINCA GÜVERCİNLER YENİDEN ÇOĞALDI

2010-2013 yılları arasında yürütülen çalışma kapsamında 131 yabanileşmiş kedi yakalandı ve adadaki kedi nüfusu 20'nin altına düşürüldü. Aynı dönemde kızıl başlı orman güvercinlerinin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Yetişkin kuşların sayısı 111'den 966'ya, yavru kuşların sayısı ise 9'dan 189'a yükseldi.

Araştırmanın sonuçları, bilim insanlarının dikkatini türün genetik yapısına çevirdi. Çünkü nesli tükenme tehlikesindeki küçük popülasyonlarda akraba çiftleşmesi, zararlı mutasyonların birikmesine ve üremenin olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor.

GENETİK YAPILARI SAYESİNDE DAYANIKLILIK GELİŞTİRDİLER

Bilim insanları, kızıl başlı orman güvercinlerinin bu olumsuzluklara rağmen nasıl hızla çoğalabildiğini araştırdı. İncelemeler sonucunda türün, uzun yıllardır küçük popülasyonlar halinde yaşaması nedeniyle zararlı genetik mutasyonlara karşı zaman içinde dayanıklılık geliştirmiş olabileceği değerlendirildi.

Araştırmacılara göre nesiller boyunca devam eden akraba çiftleşmesi, zararlı mutasyonların gen havuzundan ayıklanmasına katkı sağlamış olabilir. Genetik arınma olarak adlandırılan bu süreç, güvercinlerin düşük nüfusa rağmen yeniden çoğalabilmesinde etkili olmuş olabilir.