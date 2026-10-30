İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Nihat Aydınlar'ın ölümü, komşusunun dikkati sayesinde ortaya çıktı. Olay, Nurtepe Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

BALKONDAKİ KEDİLER ELE VERDİ

Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Elmas Ö., komşusu Nihat Aydınlar’ın evcil kedilerinin günlerdir balkonda mahsur kaldığını ve sahibinin onlarla hiç ilgilenmediğini fark etti. Normalde evcil hayvanlarına karşı son derece ilgili olan Aydınlar’ı uzun süredir göremeyen komşu, hayatından endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"5 GÜNDÜR GÖRMÜYORUM, HASTALIĞI YOKTU"

Bölgeye ulaşan polis ekipleri, aynı apartmanda ikamet eden Aydınlar’ın üvey ağabeyi Nüsret A. (78) ile temas kurdu. Kardeşini yaklaşık 5 gündür görmediğini belirten Nüsret A., haftada bir kez apartman kapısında karşılaştıklarını, aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını, kardeşinin 10 yıldır evde tek başına yaşadığını ve bildiği kronik bir rahatsızlığının olmadığını aktardı.

İTFAİYE KAPIYI AÇTI, KANEPEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Daire kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiye ekipleri kapıyı kontrollü şekilde açarak içeri girdi. Daireye giren ekipler, oturma odasındaki kanepede tanınmayacak hale gelmiş bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan kimlik kontrolünde cenazenin ev sahibi Nihat Aydınlar’a ait olduğu belirlendi.

BELEDİYE TABİBİ ŞÜPHELİ BULDU: OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine çağrılan belediye tabibinin yaptığı ilk incelemede, Aydınlar'ın vücudunda görünür bir darp veya kesici alet izine rastlanmadı; ancak ölümün üzerinden zaman geçmiş olması ve koşullar nedeniyle ölüm kayıtlara "şüpheli" olarak geçti. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı delil toplama çalışmalarının ardından Aydınlar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Aydınlar'ın yaşadığı evdeki şahsi eşyaları ve kıyafetleri poşetler içinde bina önüne çıkarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüyor.