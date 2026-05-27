Yapay zeka teknolojisi bu kez evlerimizin içine, patili dostlarımızın dünyasına giriş yaptı. Girişimci bir teknoloji firması tarafından geliştirilen ve evcil hayvanların seslerini yapay zeka ile yorumlayan PettiChat isimli yeni çeviri cihazı, fon toplama platformu Kickstarter’da listelenmesiyle birlikte küresel bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kedi ve köpeklerin tasmalarına takılan bu küçük donanım, hayvanların ne anlatmak istediğini çözdüğünü iddia ediyor ancak uzmanlar "birebir insan diline çeviri" vaadine şüpheyle yaklaşıyor.

PEKİ CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR?

PettiChat, kedi ve köpek sahiplerinin "Acaba şu an bana ne söylemeye çalışıyor?" sorusuna yapay zeka destekli bir donanımla yanıt arıyor. Tasmaya entegre edilen bu küçük cihaz, üzerinde yer alan hassas yerleşik mikrofonlar ve hareket sensörleri sayesinde çalışıyor.

Cihazın temel çalışma mimarisi, tek başına bir miyavlamayı ya da havlamayı düz bir ses dosyası olarak okumak yerine, ses verisini hayvanın o anki fiziksel hareketleri ve bağlam bilgisiyle birleştirmek üzerine kurulu. Yapay zeka algoritması; hayvanın çıkardığı sesin tonunu, ritmini, tekrar sıklığını ve o esnadaki vücut dilini eş zamanlı olarak analiz ederek akıllı telefon uygulamasındaki bir arayüze aktarıyor.

ÇOK NET İTİRAZ GELDİ

Projenin teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmasına rağmen, hayvan davranışı uzmanları ve veteriner hekimler cihazın iddialarına oldukça mesafeli duruyor. PettiChat’in en çok eleştirilen ve tartışma yaratan yönü, hayvan iletişimini "insan dilindeki tam cümle seviyesinde" yorumlayabildiğini öne sürmesi oldu.

Bilim insanları, mevcut veterinerlik ve hayvan davranışı literatüründe ses tonu, stres seviyesi, açlık, korku, heyecan veya oyun isteği gibi genel duygu durumlarının gelişmiş algoritmalarla tespit edilebileceğini kabul ediyor. Ancak bir kedinin ya da köpeğin zihninde, insan diline birebir karşılık gelecek şekilde "Bugün mamanın tadı biraz farksızdı, saat kaçta yürüyüşe çıkıyoruz?" gibi spesifik ve net cümle kalıplarının bulunduğunu ve bunun bir cihazla insan diline tercüme edilebileceğini savunmak, bugünkü bilimsel gerçeklerle uyuşmuyor. Uzmanlar, bu durumun kullanıcıları yanıltabileceği konusunda uyarıyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Tartışmaların gölgesinde ilerleyen Kickstarter kampanyasında PettiChat için erken destekçi fiyat politikası da netleşti. Sınırlı sayıdaki "Super Early Bird" paketi kapsamında cihazın başlangıç fiyatı 119 dolar olarak duyuruldu.

Ürünün Asya pazarındaki fiyatlandırması için ise 799 yuan (yaklaşak 118 dolar) seviyesi konuşuluyor. Cihazın seri üretim sonrasındaki nihai satış fiyatı, teslimat takvimi ve dağıtım ağının kampanya sürecinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Yapay zekanın patili dostlarımızın dünyasındaki bu tercümanlık denemesinin ticari bir başarı mı yoksa hayal kırıklığı mı olacağını ise zaman gösterecek.