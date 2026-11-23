Avustralya açıklarındaki Macquarie Adası'nda yaban kedilerinin tamamen temizlenmesiyle birlikte tavşan nüfusu birkaç yıl içinde 4 binden 130 bine yükseldi. Aşırı otlama nedeniyle adanın yamaçlarındaki bitki örtüsü tamamen yok oldu. KEDİLER ADAYA NEDEN GETİRİLMİŞTİ? Avustralya açıklarında yer alan Macquarie Adası'na yaban kedileri, bölgedeki deniz kuşlarını kemirgenlerden korumak amacıyla bırakıldı. Ancak zamanla adadaki yaban kedisi popülasyonu artış gösterdi. Kediler bir süre sonra deniz kuşlarını da avlamaya başlayarak kuş popülasyonunu doğrudan tehdit eder hale geldi. 2000 YILINDA ADADAKİ TÜM KEDİLER TEMİZLENDİ Deniz kuşu popülasyonunu korumak isteyen yetkililer, adadaki yaban kedilerine müdahale etme kararı aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2000 yılında Macquarie Adası'ndaki tüm yaban kedileri bölgeden tamamen uzaklaştırıldı. TAVŞAN NÜFUSU 4 BİNDEN 130 BİNE ULAŞTI Yaban kedilerinin adadan çıkarılmasıyla birlikte bölgedeki tavşanların üzerindeki doğal avcı baskısı ortadan kalktı. Avcısı kalmayan tavşanlar adada hızla çoğalmaya başladı. Kedilerin uzaklaştırılmasından önce 4 bin seviyesinde olan tavşan sayısı, birkaç yıl içinde 130 bine ulaştı. Sayıları 130 bine çıkan tavşanlar, adadaki yeşil alanları hızla tüketmeye başladı. Bölgede meydana gelen yoğun ve aşırı otlama sonucunda Macquarie Adası'nın yamaçlarındaki bitki örtüsü tamamen yok oldu.

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