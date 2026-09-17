Olay, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinlerinin sokak kedileri için bıraktığı mama ve su kaplarına N.S. ile oğlu E.S. zarar verdi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre N.S., dün saat 13.30 sıralarında evinden çıkarak karşı binanın önündeki içi mama dolu kabı aldı ve elindeki çöp poşetine attı. Ardından su dolu kabı da yere döktü. N.S.’nin çöp poşetiyle yürüdüğü sırada sokaktaki bir kediyi korkutmak amacıyla poşeti savurduğu anlar da kameraya yansıdı.

OĞLU DA KABI ÇÖPE ATTI

Görüntülerde dün saat 17.30 sıralarında evden çıkan E.S.’nin ise aynı binanın önüne yeniden bırakılan mama kabını aldığı ve ileride bulunan çöp konteynerine attığı görüldü. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.