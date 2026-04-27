Yeni araştırmalara göre kediler yemek yemeyi bıraktıklarında aslında tok oldukları için değil, aynı yiyeceğin kokusuna alıştıkları için iştahlarını kaybediyor.

Uzmanlar bu durumu 'kokuya alışma' olarak tanımlıyor. Aynı mama sürekli tekrarlandığında, kedilerin beyni bu kokuya karşı duyarlılığını azaltıyor ve yiyecek ilgisini kaybediyor. Bu nedenle kediler, aç olsalar bile bir süre sonra yemeyi bırakabiliyor.

Yapılan deneylerde, kedilere aynı mama tekrar tekrar verildiğinde yedikleri miktarın giderek azaldığı gözlemlendi. Ancak farklı bir mama ya da sadece farklı bir koku sunulduğunda iştahlarının yeniden arttığı ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre bu davranış, kedilerin doğasından geliyor. Ataları olan yabani kediler gün içinde tek seferde çok yemek yerine, küçük porsiyonlarla sık sık besleniyordu. Bu yüzden günümüz kedileri de aynı yemeği sürekli tüketmek yerine çeşitlilik arıyor.

Uzmanlar, özellikle iştahsızlık yaşayan kediler için farklı mama seçenekleri sunmanın ya da kokusal çeşitlilik sağlamanın işe yarayabileceğini belirtiyor. Bu yöntem, hem sağlıklı kedilerde beslenme düzenini iyileştirebilir hem de hasta veya yaşlı kedilerin yeniden yemek yemesini teşvik edebilir.

Sonuç olarak kedilerin mama kabını yarım bırakması çoğu zaman bir sağlık sorunu değil, doğal bir davranış ve kokuya bağlı bir tepki olarak değerlendiriliyor.