Olay, İtalya'nın Treviso kenti yakınlarında meydana geldi. Evde bulunan kedinin sürekli miyavlayarak dikkat çekmeye çalışması üzerine aile üyeleri bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Yapılan kontrollerde kombiden karbonmonoksit sızdığı belirlendi.

KEDİNİN DAVRANIŞLARI AİLEYİ HAREKETE GEÇİRDİ

Evde iki çocuğun da bulunduğu sırada kedinin normalden farklı davranması, aile üyelerinin dikkatini çekti. Sürekli miyavlayan hayvanın verdiği tepki, evdeki tehlikenin anlaşılmasında önemli rol oynadı.

Durumun fark edilmesinin ardından yapılan incelemede, ısınma sistemindeki arızadan kaynaklanan karbonmonoksit sızıntısı tespit edildi. Böylece aile, gazın yol açabileceği ciddi bir zehirlenme yaşanmadan tehlikeden haberdar oldu.

RENKSİZ VE KOKUSUZ GAZ ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Karbonmonoksit, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle insanların herhangi bir uyarı işareti olmadan maruz kalabildiği son derece tehlikeli bir gaz olarak biliniyor. Özellikle arızalı kombiler, sobalar ve yetersiz havalandırılan ısınma sistemleri karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabiliyor.

Gazın solunması baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilere neden olabiliyor. Yüksek miktarda maruz kalınması durumunda ise bilinç kaybı ve ölüm riski ortaya çıkıyor.

İtalya'da yaşanan olay, evlerdeki ısınma sistemlerinin düzenli bakımının ve karbonmonoksit dedektörlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Ailenin tehlikeyi fark etmesinde ise kedinin alışılmadık davranışları belirleyici oldu.