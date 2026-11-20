İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dönercide çalışan 39 yaşındaki Ahmet Öksüz, iş yerinin önünde komşusu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanarak tutuklanan zanlının emniyetteki ifadesinde, cinayetin arkasında 2 yıl önce yaşanan "kedinin perdeyi tırmalaması" meselesi yüzünden başlayan para husumetinin yattığını öne sürdüğü öğrenildi.

Kanlı olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı dönerci dükkanının önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Öksüz, sırtına isabet eden 2 mermiyle kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öksüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ESENYURT ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın maktulün komşusu Emre Y. (29) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde olayda kullandığı kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca da ele geçirildi. Emniyette 5’i "kasten yaralama" ve 2’si "tehdit" olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen Emre Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘KEDİ PERDESİNİ TIRMALADI, 30-35 KEZ PARA İSTEDİ’

Tutuklanan şüpheli Emre Y.’nin emniyette verdiği ifadede olayın geçmişine dair dikkat çeken iddialarda bulunduğu öğrenildi. Öksüz’ün komşusu olduğunu belirten Emre Y., "Yaklaşık 2 yıl önce evimizde bulunan kedi Ahmet’in evine gitmiş, perdesini tırmalamış. Perdesi zarar görünce benden para istemeye başladı. Bunu 30-35 kez tekrarlayarak benden para istemeye devam etti. Oturduğumuz eve sürekli gelmekteydi, ben de gelmesini istemiyordum. Ahmet, babama ve anneme 'sizi bu binada kimse istemiyor' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ben sigara içiyorum ancak Ahmet’in kapısının önüne yanan sigara veya izmarit gibi bir şey bırakmadım. Olay günü saat 14.30 sıralarında evde dolap kurulumu vardı, yemek yemek üzere evden çıktım" dedi.

‘BACAKLARINA ATEŞ EDECEKTİM MERMİ SIRTINA GELDİ’

Olay anını da anlatan Emre Y., yemek yemek için Öksüz’ün çalıştığı dönerciye gittiğini belirterek ifadesini şöyle sürdürdü:

"Olay günü dönerciye gittim ve pilav üstü döner söyledim. Masaya oturdum, siparişi beklemeye başladım. Geldiğimde o yoktu, göremedim. Sonra geldi, masama oturdu ve daha önceki husumetlerini anlatmaya başladı. Bana 'paramı vermedin, senden rahatsız oluyorum' dedi. Anneme ve kız kardeşime yönelik sinkaflı küfürler etti. 'Sen kimsin, sana burada döner falan yok' dedi. Ben de 'burada dönerimi yiyeceğim' diyerek uzaklaşmasını istedim. Bana 'gel dışarı' dedi. Daha sonra o dışarı çıktı, ben de arkasından çıktım. 'Seni döverim, sen kimsin? Ben kimseye benzemem' diyerek tehdit etmeye devam etti. En son elini cebine atar gibi oldu. Ben de bıçak çıkaracak zannettim, korktum. Bel çantamın içerisindeki silahı çıkardım. O şahıs silahı görünce sırtını döndü, sanırım mermi sırtına geldi. Tam olarak nasıl oldu hatırlamıyorum çünkü çok sinirliydim."